Varese, ruba lamette da barba e testine per spazzolini: bottino da 930 euro

Varese, 4 luglio 2024 – Arresto convalidato stamattina, giovedì 4 luglio, in tribunale a Varese per un georgiano di 28 anni fermato ieri pomeriggio al supermercato Esselunga. Nello zaino aveva merce per un valore di 930 euro, testine per spazzolini elettrici e lamette da barba, che non aveva pagato.

Il giovane, che ha presentato richiesta di asilo politico, è senza fissa dimora, stamattina si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha chiesto scusa per l’accaduto. Ieri intorno alle 18 la Volante è arrivata in via Caracciolo a Varese, allertata dagli addetti alla sicurezza insospettiti dallo zaino gonfio del giovane che alla cassa aveva pagato solo alimentari per 6 euro. Nel supermercato aveva prelevato ben altro ed è stato arrestato per tentato furto con destrezza.

Dagli accertamenti è emerso che ha 12 precedenti di polizia per altri furti simili in altre città d'Italia a partire dallo scorso mese di maggio. Il giudice, al termine dell'udienza, ha quindi convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Varese.