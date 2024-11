Varese d’argento vivo. Floris sale al secondo posto

Dopo due segni ics di fila, riassapora la posta piena. Il Città di Varese si impone per 1-0 sul terreno della Lavagnese e si conferma l’antagonista più accreditata dalla capolista Bra. Tra i cuneensi e i biancorossi ci sono ora sei punti di distacco, 32 contro 26. La rete della 7^ vittoria stagionale dell’orgoglio calcistico della città bosina porta la firma di Bonaccorsi che al 40’ della prima frazione riceve dall’ex Giana Barzotti e infila Raspa con un gran bolide dal limite. In casa Cdv regna l’apprensione per l’infortunio occorso a Stampi che, al 7’ della ripresa, è uscito dal campo in barella. Quinto risultato utile consecutivo e secondo acuto casalingo di fila per l’Oltrepò che, dopo un avvio di campionato all’insegna del patema, sta scalando la classifica sino a garantirsi un po’ di tranquillità. Dopo il 3-1 alla Fossanese, l’undici di Broni infligge all’Asti il medesimo punteggio salendo a quota 16 punti e restando al momento fuori dalla zona pericolante. Sono i piemontesi a portarsi in vantaggio alla fine della prima frazione per merito di Valenti, ma al 13’ della ripresa Andrini rimette i padroni di casa in carreggiata. Spatari al 28’ della ripresa capovolge l’esito della contesa e Cretti, al minuto 38, ci mette la ciliegina sulla torta realizzando il definitivo 3-1. Giornata amara, invece, per la Vogherese che scivola con il punteggio di 0-2 sul terreno del fanalino di coda Chieri. Le reti che hanno permesso ai torinesi di fare loro l’intera posta sono state realizzate da Stojkovic e Borgna. La squadra di Monza e compagni interrompe così una miniserie positiva di due turni. RISULTATI: Bra–Albenga 2-0, Chieri-Vogherese 2-0, Chisola- Imperia 1-0, Gozzano-Cairese 2-1, Lavagnese-Città di Varese 0-1, NovaRomentin-Ligorna 2-1, Oltrepò-Asti 3-1, Saluzzo-Fossano 2-0, Vado-Borgaro Nobis 3-0, Derthona-Sanremese 2-1. CLASSIFICA: Bra punti 32, Città di Varese 26, NovaRomentin, Ligorna e Vado 25, Chisola 23, Lavagnese, Asti e Derthona 21, Sanremese, Saluzzo e Albenga 20, Gozzano 17, Oltrepò 16, Vogherese 15, Imperia 14, Cairese 13, Fossano e Nobis 11, Chieri 8.