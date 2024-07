Fermato per un controllo, aggredisce agente della polizia locale

Varese, 3 luglio 2024 – Il controllo, poi il diverbio e la reazione violenta nei confronti degli agenti della Polizia locale di Varese da parte dell’uomo, un cittadino dominicano di 52 anni, alla fine arrestato. È accaduto nella serata di martedì, in piazza Repubblica: il cinquantaduenne è stato fermato dalla polizia municipale nell’ambito dei controlli per il rispetto dell’ordinanza entrata in vigore a giugno, che vieta di consumare e portare con sé alcolici e superalcolici in strada, nei parchi e nelle aree pubbliche che non abbiano le concessioni per la somministrazione su suolo pubblico. I controlli effettuati dalla Polizia locale hanno già portato all’emissione di una decina di verbali. Dunque l’altra sera la persona controllata ha reagito, ne è nato un diverbio, seguito da uno scontro fisico che ha causato lievi ferite al personale della Polizia locale, quindi per lo straniero è scattato l’arresto, convalidato ieri mattina dal giudice in tribunale a Varese.

Il commento dell’assessore

Sull’episodio è intervenuto l’assessore alla Polizia locale di Varese Raffaele Catalano: “Esprimo tutta la mia solidarietà agli agenti sono stati aggrediti nell’ambito dei regolari controlli e presidi che vengono svolti, ringrazio loro e tutti gli agenti che ogni giorno svolgono con grande dedizione un fondamentale lavoro per l’intera comunità. Ringrazio anche il lavoro svolto dalla magistratura”. “È fondamentale – ha sottolineato ancora Catalano – che questa attività di presidio e controllo sia affiancata da una sicura e rigorosa azione nei confronti di chi genera insicurezza e commette reati. Se ad esempio si riscontra che chi infrange la legge non possiede i presupposti per restare in Italia, questa persona deve poi essere realmente, e in tempi rapidissimi, rimpatriata”.