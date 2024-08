Varese, affitti in nero: scattano controlli e multe della Guardia di Finanza

Varese, 12 agosto 2024 – Irregolarità riscontrate in 13 interventi su 14 e dieci ulteriori controlli ancora in corso. È il bilancio, ancora parziale, visto che l’attività è appunto tuttora in essere, dei controlli della Guardia di Finanza di Varese nell’ambito della prevenzione e contrasto dell’evasione immobiliare e degli affitti in nero. Nel primo semestre dell’anno i finanzieri del comando provinciale hanno intensificato le attività di controllo con specifici accertamenti presso le strutture ricettive come b&b e case vacanze che operano in provincia, in un territorio come quello dei laghi caratterizzato da una spiccata vocazione turistica, e dove quindi la tentazione dell’affitto “in nero” è sempre molto forte. La Polizia economico-finanziaria, a seguito di analisi di rischio e di intelligence, ha effettuato controlli mirati per individuare e contrastare forme di abusivismo e di irregolarità, fenomeni di evasione ed elusione fiscale, al fine di garantire la concorrenza leale tra gli operatori e la legalità e sicurezza economico-finanziaria.