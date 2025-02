Varano Borghi, incendio in una villetta: vigili del fuoco in azione

Varano Borghi (Varese), 15 febbraio 2025 – Venerdì sera, verso le 23, un grosso incendio è divampato in un’abitazione in via Repubblica, nel comune di Varano Borghi. Le fiamme hanno interessato l’ultimo piano e il tetto di una villetta.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, con le squadre dei soccorritori che hanno lavorato tempestivamente per domare le fiamme e impedire che il rogo si propagasse alle abitazioni vicine. Non ci sono stati feriti o intossicati. Ancora da chiarire le cause.