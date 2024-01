Varano Borghi, incendio in una casa nella notte di Capodanno: vigili del fuoco al lavoro

Varano Borghi (Varese), 1 gennaio 2024 – Non solo l’incendio di Luino, nella notte di Capodanno, verso le 3 del mattino, i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per domare le fiamme in un’abitazione di via Luigi Morelli a Varano Borghi.

Il rogo ha colpito in particolar modo il tetto e l’ultimo piano dell’edificio. All’arrivo della segnalazione, i vigili del fuoco delle sedi di Somma, Ispra e Varese sono intervenuti sul posto con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala.

Grazie al lavoro dei pompieri, l’incendio è stato domato e l’area circostante messa in sicurezza. L’abitazione coinvolta ha comunque subito numerosi danni ed è stata dichiarata inagibile. Da chiarire le cause di quanto accaduto.