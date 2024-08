Vanno a fuoco due auto nella notte. Veicoli distrutti

Notte particolarmente agitata quella tra giovedì e venerdì a Castiglione Olona. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per ben due volte, e per lo stesso motivo, nel comune che Gabriele D’Annunzio definì "L’isola di Toscana in Lombardia" per via del suo splendido borgo quattrocentesco. In entrambi i casi si è trattato di interventi per l’incendio di automobili, che hanno visto impegnate le squadre del comando della sede centrale di Varese e del distaccamento volontario di Tradate. Il primo episodio si è verificato in una zona residenziale non lontana dalla Varesina. Le fiamme hanno interessato un’utilitaria parcheggiata regolarmente davanti a casa. Era presente il proprietario. L’auto è andata distrutta. Successivamente le squadre si sono spostate nella zona industriale nei pressi dell’Olona di una seconda vettura, di proprietà di una società di leasing, trovata abbandonata in un luogo angusto, della quale al momento non si hanno notizie certe riguardo la provenienza. Sul posto anche i carabinieri di Uboldo: al vaglio le cause. Non sono stati gli unici interventi della notte: precedentemente sempre la squadra di Varese era intervenuta nel Comune di Rodero, nel Comasco, per una fuga di gas gpl proveniente da un’autovettura parcheggiata all’interno di un cortile. L.C.