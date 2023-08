Malpensa: raid in un parcheggio a pagamento del terminal 1. Distrutti i finestrini delle auto

Malpensa, 29 agosto 2023 – Lasciare l’auto in un parcheggio a pagamento, in un aeroporto, dovrebbe offrire un minimo di tranquillità a chi deve partire, anche quando il cartello che indica che si tratta di un posteggio incustodito mette in chiaro che il gestore non si assume responsabilità per quel che può accadere ai veicoli.

Ed è proprio ciò che è successo in un’area di sosta del Terminal 1 di Malpensa, dove una decina di proprietari hanno avuto l’amara sorpresa, una volta atterrati, di trovarsi con i finestrini dei propri veicoli mandati in frantumi. Proprio perché incustodito, nessuno è stato in grado di cogliere sul fatto gli autori del gesto.

Potrebbe dunque trattarsi di semplici seppur fastidiosi vandalismi; oppure di una tecnica usata da ladri “professionisti“ che passerebbero poi in un secondo momento, per entrare in auto dal vetro sfondato e darsi alla fuga.