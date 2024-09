Unione Comuni Medio Verbano. Riscossi 4,3 milioni di crediti

In seguito allo scioglimento dell’Unione dei Comuni del Medio Verbano deliberata un anno fa, proseguono le attività per la liquidazione della Polizia locale. A fare il punto sono i cinque Comuni coinvolti: Cittiglio, Caravate, Sangiano, Monvalle e Orino. "A oggi la collaborazione tra i sindaci si è dimostrata sinergica e proattiva nell’espletamento di tutti gli aspetti burocratici e organizzativi, con l’unico fine di gestire al meglio lo scioglimento del suddetto ente".

Si è già svolta la vendita di tutti i beni mobili, automezzi e strumenti digitali. L’impianto di videosorveglianza è stato assorbito dai cinque Comuni. Quindi è stata venduta la sede dell’Unione, unico bene immobile, attraverso l’asta riservata ai soli enti pubblici e finita con l’assegnazione alla Comunità Montana Valli del Verbano. L’area antistante la sede, a uso parcheggio, è stata frazionata e acquistata da Cittiglio.

L’ente Unione non è più gravato da mutui e le cause in essere sono state estinte attraverso accordi transativi. Da gennaio 2023 i dipendenti dell’Unione sono stati ricollocati presso i singoli Comuni. Si è provveduto alla ricognizione di crediti e debiti finalizzata alla sistemazione dei bilanci, costituendo un nuovo ufficio di riscossione per 4,3 milioni di crediti pregressi esigibili. Entro la fine del 2024, considerando l’attuale buona gestione economica dell’ente in liquidazione, si provvederà alla riassegnazione parziale delle risorse ai Comuni soci.

L.C.