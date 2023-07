Undicesima tra quelle oltre i 12mila iscritti

L’Università dell’Insubria mantiene alte le performance nella 23esima classifica annuale del Censis: con 83,2 punti è 11esima in Italia nel gruppo degli atenei con più di 12mila studenti. Tra i vari indicatori è ottimo il dato sull’internazionalizzazione, che vede l’Insubria in prima posizione in Lombardia a pari merito con Bergamo. Per l’occupabilità l’Insubria è terza in Lombardia dopo Brescia e Bergamo, sesta in Italia. Per comunicazione e sistemi digitali l’ateneo si classifica in seconda posizione lombarda. Tra le lauree magistrali a ciclo unico Giurisprudenza è prima in Lombardia, prima in Italia per i rapporti internazionali e quarta assoluta. Per le magistrali ottava posizione in Italia di Informatica e nona per il settore scientifico. Tra le triennali il corso in Mediazione è il migliore in Lombardia e al settimo posto in Italia. Storia e storie del mondo contemporaneo è primo in Lombardia nel settore letterario-umanistico e ottavo in Italia. Anche le lauree sanitarie triennali si distinguono: none in Italia e seconde in Lombardia dopo Bicocca. None in Italia le lauree scientifiche triennali, terze in Lombardia. Informatica è seconda in Lombardia e 11esima in Italia. Scienze della comunicazione terza in Lombardia e 12esima in Italia.

L.C.