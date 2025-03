Una panchina rossa per ricordare Olga. Vittima di femminicidio

Un momento importante, di memoria e di impegno: domenica alle 16 sarà inaugurata una panchina rossa dedicata alla memoria di Olga Grana, un gesto di profonda solidarietà a tutte le vittime di femminicidio. Olga Grana fu uccisa dall’ex marito il 26 luglio 1997 davanti all’ufficio postale di Albizzate. Il figlio Giuseppe Delmonte ha fondato lo scorso anno l’associazione OLGA, dedicata alla madre che promuove iniziative per educare contro ogni forma di violenza e porta la sua testimonianza nelle scuole, sarà presente domenica. Con la cerimonia ad Albizzate, spiega con commozione "Non ricordiamo solo mia madre ma vogliamo rinnovare con fermezza il nostro impegno contro la violenza, non possiamo e non dobbiamo tacere. Questa panchina è una luce di speranza, un invito a unirci e a lottare insieme per un mondo migliore e più giusto".

E sottolinea: "È fondamentale che nessun bambino e nessuna bambina cresca senza l’abbraccio e la presenza di una madre". Quell’abbraccio che non hanno più avuto Giuseppe Delmonte e i suoi fratelli, “orfani di femminicidio”. L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Albizzate, in collaborazione con Anemos Italia e gli Stati generali delle donne, è in programma in piazza San Marco, a Valdarno di Albizzate. Saranno presenti: Giuseppe Delmonte, presidente dell’associazione Olga e figlio di Olga Grana, Anna Marsella Presidente di Anemos Italia, Luisa Croce Ambasciatrice di Stati Generali delle Donne e Mirko Zorzo, Sindaco di Albizzate. Ros.Fo.