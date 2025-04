Un tamponamento. E un salvataggio

Incidente nel primo pomeriggio di ieri a Gallarate lungo la Statale 33 del Sempione all’altezza dell’incrocio con via Sciesa. Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha provocato sei feriti non gravi tra le persone che si trovavano a bordo.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica oltre alla Polizia locale che si è occupata dei rilievi. Particolare apprensione ha destato la presenza in una delle due auto di tre ragazzini di 9,10 e 17 anni oltre a due adulti di 36 e 39 anni.

A Induno Olona soccorsi tempestivi per una donna che si trovava sul Monte Monarco, nei pressi del Rifugio Montallegro, quando è caduta nel greto di un torrente. La quarantatreenne è comunque riuscita a risalire dall’acqua e a dare l’allarme.

Sul posto oltre agli operatori sanitari sono accorsi anche il Soccorso Alpino della Stazione di Varese e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata fino all’ambulanza e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.