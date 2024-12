Un secondo centro rifiuti. Il polo multiraccolta nascerà entro la primavera del 2016

Sarà realizzato un nuovo centro multiraccolta di Agesp. La nuova struttura sarà creata in via Azimonti, nel rione di Beata Giuliana, proprio nell’area dove già si trova la stazione di trasferimento dei rifiuti. Il disegno preliminare è già stato consegnato al sindaco Emanuele Antonelli nei giorni scorsi e, una volta che sarà vagliato positivamente dalla Giunta, la società potrà procedere con la progettazione definitiva dell’opera. "È un’esigenza sentita sul territorio – ha spiegato il direttore generale di Agesp Spa Gianfranco Carraro, facendo il punto dei risultati ottenuti durante l’anno, che si sta concludendo -. Il nuovo spazio servirà per sgravare il carico dell’attuale centro multiraccolta di via Arturo Tosi nella zona industriale, dando un’alternativa nella zona Nord della città".

Se tutto filerà liscio con la procedura burocratica, il nuovo polo dovrebbe essere operativo entro la prima metà del 2026. Intanto, sul fronte della raccolta differenziata si registra un dato significativo: con l’83,4 per cento Busto Arsizio, grazie ai cittadini che rispettano tutte le regole, vanta il miglior risultato tra le maggiori città lombarde. "I dati ci danno ragione - ha sottolineato l’amministratore unico Francesco Iadonisi -. Non tutto è perfetto ma metteremo in campo le azioni per migliorare". Nel frattempo partiranno le lettere a tutte le famiglie residenti a Busto Arsizio.

Con questa comunicazione saranno annunciate le novità che riguardano la Tari: la tasa dei rifiuti, infatti, sarà ora gestita direttamente da Agesp e non più dal Comune.