Un rione sulle barricate: no al padel: "Saliremo sugli alberi per difenderli"

Niente campi per il padel nel rione di Sacconago. Prosegue la mobilitazione promossa da alcuni giovani eco attivisti per fermare il progetto che porterebbe alla sparizione della fascia verde nella zona di Madonna in campagna, luogo particolarmente caro ai “sinaghini”. L’altra sera un’ottantina di persone si sono ritrovate nella sala della parrocchia per l’assemblea pubblica convocata dagli attivisti “No Padel” dopo la protesta contro gli abbattimenti degli alberi che erano già cominciati con l’apertura del cantiere. L’argomento nel rione è sentito, un segnale, l’attenzione sul tema è confermata anche dalle adesioni già arrivate alla petizione online, sono al momento 1400 firme e la raccolta va avanti.

"Noi siamo pronti a salire ancora sugli alberi, non appena i lavori di abbattimento ripartiranno, ha detto uno dei giovani che già la scorsa settimana si era arrampicato su un albero per protestare contro il taglio delle piante. Alla protesta è seguito l’incontro con il sindaco Emanuele Antonelli e lo stop di 10 giorni ai lavori, in attesa della risposta dal Ministero dello sport rispetto all’ipotesi, presentata dall’amministrazione, di revisione del progetto, con la proposta di realizzare due campi coperti invece che quattro scoperti, per poter risparmiare suolo e alberi.

Ma l’auspicio dei “No padel” è di “fermare lo scempio”, salvando l’area proprio mettendo nel cassetto il progetto per il quale il comune ha ottenuto 700 mila euro di finanziamenti. La mobilitazione prosegue, il rione di Sacconago “sente” il problema, “quei campi non li vogliamo”, è stato ribadito dal pubblico presente, non solo giovani ma trasversale per età, da definire altre azioni. Intanto i giovani sono pronti a risalire sugli alberi.

R.Va.