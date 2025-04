Un punto ristoro nell’ex Dogana

Chiusa dall’estate scorsa, la cascina all’Ex Dogana austroungarica, parte del complesso del Centro Parco del Ticino, adibita a ristoro, ora potrebbe essere rilanciata, momento atteso dai tanti frequentatori dell’area verde di Tornavento, nel comune di Lonate Pozzolo, da cui partono una serie di itinerari storici e naturalistici, come il percorso lungo via Gaggio.

È infatti aperta l’asta per la locazione della struttura, opportunità per chi lavora nella ristorazione, la scadenza del bando è fissata alle 17 dell’8 maggio. La locazione avrà la durata di sei anni, canone annuale a base d’asta di 12mila euro + Iva. I locali dovranno essere destinati allo svolgimento della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande con punto vendita dedicato a prodotti alimentari del territorio del Parco. Il conduttore si dovrà impegnare a "eseguire le manutenzioni ordinarie dell’immobile e degli impianti secondo normativa e a fornire al Parco periodica attestazione delle manutenzioni previste per legge".

R.F.