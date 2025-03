“Un nido per tutti”. Premiato il progetto

È stata la classe terza della scuola primaria di Luvinate ad aggiudicarsi il concorso dal titolo “Un nido per tutti” promosso dalla Lipu di Varese. Al centro della proposta la creazione, grazie ad un papà ornitologo e a un volontario, di nidi ornamentali con paglia, muschio, piccoli rametti e uova in plastilina, ma anche casette per gli uccelli in legno, seguendo precise misure a seconda degli uccelli che avrebbero potuto ospitare. Le casette e i nidi sono destinati per la precisione a gufi, merli, ciuffolotti, storni, cannaiole e gazze.

In particolare la Lipu ha apprezzato il nido ornamentale per il gufo e la casetta in legno per gli storni, che sarà posizionata presso la Riserva naturale della Palude Brabbia. Il premio, oltre alla soddisfazione di vedere esposta la propria casetta, consisterà in una gita gratuita per tutti gli alunni, proprio presso la Palude Brabbia, con l’intervento di guide naturalistiche. "Lo staff Lipu Lombardia - si legge nelle motivazioni del premio per la scuola di Luvinate - si complimenta per l’ottimo lavoro svolto, per la partecipazione attiva dei fanciulli, per i materiali inoltratici, per l’impegno profuso e per aver interpretato al meglio le finalità di recupero, di rispetto e di naturalità che sono state alla base del concorso stesso".

L.C.