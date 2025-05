Varese: svaligiata villa in viale Borri, i ladri si tagliano e lasciano una traccia di sangue

Varese, 8 maggio 2025 – Sono entrati in azione nella notte, ma hanno lasciato una traccia che potrebbe mettere gli investigatori sulla buona strada per identificarli. Una banda di ladri – difficile che a colpire sia stata una persona sola – ha preso d’assalto nella notte fra mercoledì 7 e giovedì 8 maggio una villa in viale Borri, approfittando dell’assenza dei proprietari, fuori città per impegni personali. Uno degli appartamenti all’interno dell’edificio – un’ex villa dei primi del novecento, ora trasformato in complesso di prestigio – è stato ripulito.

Ad accorgersi del furto è stata la persona assoldata dagli stessi padroni di casa per occuparsi in loro assenza della dimora, che si trova all’altezza del civico 170 sulla lunga strada che, in quel tratto, attraversa il rione di Bizzozero, più o meno all’altezza del campus dell’Insubria e degli uffici dell’Ats. Questa mattina è arrivata e ha trovato le stanze a soqquadro e la vetrata di una porta-finestra infranta, forse con un oggetto contundente, in modo da poter ricavarsi un varco d'ingresso.

A quel punto, senza toccare nulla, ha subito chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto e, proprio in corrispondenza della vetrata distrutta, hanno isolato alcune macchie di sangue. Molto probabile che uno (o più) dei topi di appartamento autori dell’irruzione si sia tagliato, al momento dell’ingresso. Un campione del materiale ematico è stato raccolto dagli agenti della scientifica, chiamati dai colleghi della volante. Starà a loro analizzarlo e metterlo a confronto con le informazioni sui vari Dna contenuti nei database delle forze dell’ordine. Se dovessero verificare una corrispondenza con uno dei profili custoditi negli archivi, l’identificazione di uno dei banditi potrebbe diventare molto più semplice.

Le indagini, comunque, proseguono, sentendo le persone che abitano in zona, se avessero sentito rumori sospetti nella notte oppure notato presenze losche – i malviventi impegnati in qualche sopralluogo? – nei giorni precedenti. Il bottino, data l’assenza dei proprietari, è ancora da quantificare. Così come non si sa se i ladri cercassero qualche oggetto o qualche bene particolarmente prezioso di cui, per vie traverse, erano venuti a conoscenza.