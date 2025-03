Un monumento ricorderà i morti della polveriera

Una giornata speciale, quella di sabato, per Taino: in programma alle 16,30 l’inaugurazione del monumento a ricordo dei lavoratori che persero la vita nell’esplosione della polveriera. L’iniziativa è promossa dall’associazione Gruppo Anziani “Casa Rosa” e dal Museo di Storia Locale di Taino, nel novantesimo anniversario dello scoppio avvenuto il 27 luglio 1935 a seguito del quale persero la vita 35 lavoratori, (15 tainesi,10 angeresi, 6 sestesi, 2 di Besozzo, 1 di Ispra, 1 di Castelletto Ticino), 32 erano donne, la più giovane aveva 21 anni. La fabbrica di esplosivi ha operato per oltre 60 anni a Taino. Il monumento è stato realizzato dallo scultore Vittorio D’Ambros con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di molti tainesi. La scultura è stata collocata nel giardino del Centro Bielli, sede un tempo del Cral dei lavoratori della Polveriera.