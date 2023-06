Un incendio devasta completamente il pub Buena Vista a Origgio, si indaga sulle cause e sull’ipotesi dolosa

Origgio (Varese), 6 giugno 2023 - Le fiamme hanno divorato il pub Buena Vista di Origgio completamente distrutto dal rogo. Il locale si trova al confine con Saronno. Il fumo questa mattina attorno alle 4. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, poi i carabinieri che hanno deviato il traffico sulla statale Varesina.

Il rogo ha distrutto anche parte del tetto del caseggiato. Non ci sarebbero al momento feriti o intossicati. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le cause delle fiamme sono al vaglio degli inquirenti. Si cera di capire se il rogo sia doloso.