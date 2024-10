Un fine settimana di sport. In corsa miniatleti e adulti

Dopo la Tre Valli, Varese scende dalla bicicletta e va di corsa. È un altro fine settimana di sport quello che inizia oggi in città, con la tre giorni della Varese City Run, presentata ieri a Palazzo Estense dagli organizzatori con istituzioni, partner e sponsor. Un evento che alle gare podistiche affianca altri appuntamenti, dedicati in particolare a famiglie e bambini.

Il via è stamattina con le Pulciniadi, cui partecipano 500 bambini delle materne di Varese e dintorni che invaderanno il campo dello stadio Franco Ossola, base di tutta la manifestazione. I miniatleti si cimenteranno in varie discipline sotto la guida di animatori, educatori e docenti di educazione motoria di Sport+, l’associazione che cura la regìa dell’intera manifestazione, e di diverse società che collaborano all’appuntamento.

Domani entrerà nel vivo il Village all’impianto di Masnago, con gli stand delle associazioni sportive e del Terzo settore, la consegna di pettorali e pacchi gara, il torneo per bambini Varese City Cup ed eventi culturali. In mattinata uno speech di Fondazione Piatti, charity partner della kermesse, sul tema sport e inclusione; al pomeriggio una tavola rotonda curata dai docenti dell’Università dell’Insubria, partner scientifico della City Run, su corretta alimentazione e benessere psicofisico.

Quindi domenica la giornata delle cinque gare: la mezza maratona Fidal non competitiva, la 10 km Fidal non competitiva e la Family Run, 5 chilometri adatti a tutti. La Half Marathon e la Varese Ten partiranno dall’esterno dello stadio, in via Bolchini, per dirigersi in viale Aguggiari e quindi arrivare ai Giardini Estensi con un passaggio interno al parco dove proprio questo weekend è allestito il Villaggio della Sicurezza, che collabora con l’evento sportivo. Quindi il passaggio da Casbeno per poi ritornare a Masnago, con l’arrivo nello stadio. Gli iscritti alla mezza maratona effettueranno il giro due volte. Le iscrizioni sono ancora aperte e continueranno fino a domenica mattina. Il via alle gare sarà cadenzato a seconda delle distanze scelte: a completare il lungo e colorato biscione sarà la Family Run con famiglie, gruppi sportivi e anche amici a quattro zampe.

Lorenzo Crespi