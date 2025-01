Un bando a sostegno dello sport: "Gli eventi attraggono i turisti"

Non solo eventi sportivi, ma anche occasioni per promuovere il territorio attirando turisti dall’Italia e dall’estero. Gli appuntamenti organizzati nel Varesotto, dal ciclismo al canottaggio, costituiscono un importante volano di promozione: ecco perché la Camera di Commercio ha lanciato un bando per il sostegno di iniziative e progetti turistico-sportivi. L’iniziativa è parte del programma dell’ente camerale Varese Sport Commission. Il bando sostiene gli appuntamenti in grado di valorizzare e ampliare l’offerta locale. Le candidature si raccolgono dal 3 al 28 febbraio (i dettagli sul sito della Camera di Commercio). Destinatari sono le organizzazioni senza scopo di lucro e micro, piccole e medie imprese non profit. Previsti contributi fino al 50% delle spese ammissibili, per un massimo di 10mila euro. Le proposte devono promuovere il territorio, puntando su innovazione, sostenibilità e capacità di attrarre nuove manifestazioni sportive mai realizzate in provincia. Particolare attenzione sarà data agli eventi con potenziale di sviluppo pluriennale e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.