“Tuttinsieme“. Serata musicale per l’inclusione

L’appuntamento con la serata musicale proposta dalla Cooperativa Sociale per Disabili Asda-Speranza di Busto Arsizio è per domani sera, alle ore 21, presso il Teatro Manzoni. Il titolo, “Tuttinsieme“, vuole sottolineare l’importanza che rivestono in ogni settore dell’attività umana, e soprattutto nel volontariato, la solidarietà e la collaborazione generosa fra tanti che condividono uno stesso obiettivo. Ecco quindi che “tutti insieme“ daranno vita alla serata artisti di varia estrazione, che, sotto la direzione artistica del Maestro Marco Colombo, offriranno al pubblico momenti preziosi di musica classica, musica moderna, lirica, e non solo. "Speriamo nella presenza e nella generosità della città, sia attraverso donazioni, sia con l’acquisto dei prodotti di ottima qualità realizzati dai ragazzi che lavorano nel laboratorio – afferma l’assessore all’Inclusione sociale, Paola Reguzzoni –. Ringrazio la cooperativa perché attraverso il lavoro offre a questi ragazzi un’opportunità di autonomia e di autostima e per aver colto già 40 anni fa ciò che viene raccomandato oggi per l’accoglienza delle persone disabili, ovvero creare luoghi che siano più casa e famiglia che comunità e nella loro sede tutto ciò si realizza". Scopo primario dell’iniziativa, sottolinea il presidente della Cooperativa Ercole Milani è ricordare "due persone che tanta parte hanno avuto nella nascita e nello sviluppo della Cooperativa, Gianni Salvati e Tonino Tellarini". E "ringraziare la cittadinanza, che con tanta generosità sostiene la Cooperativa, consentendole di svolgere la propria missione di sostegno a persone meno fortunate". Ros.For.