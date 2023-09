Turista straniera si avventura su sentiero non autorizzato, colpita da un sasso: la salva il Soccorso alpino

Cittiglio, 20 settembre 2023 – In azione nel pomeriggio gli uomini della Stazione di Varese del Soccorso alpino, appartenenti alla XX Delegazione Lariana, chiamati per un soccorso complesso, l’infortunio subito da una persona, una turista straniera, che con un connazionale stava percorrendo un sentiero non autorizzato.

La coppia si è avventurata lungo la strada tagliafuoco che conduce da Cittiglio al Sasso del Ferro, un tracciato vietato e pertanto pericoloso. All’improvviso un sasso ha colpito la donna, procurandole un trauma ad una caviglia che le ha impedito di continuare. A quel punto i due hanno chiamato i soccorsi, sul posto sono state immediatamente inviate due squadre della Stazione di Varese del Soccorso alpino, impegnato anche l’elisoccorso di Como che ha trasportato la donna al pronto soccorso di Cittiglio.