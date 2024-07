Tuffo nell’Olona per chidere fiumi più puliti

Tuffi per chiedere fiumi puliti con il Big Jump. Anche nel Varesotto successo dell’evento a Malnate e ai Mulini di Gurone (con Legambiente) e a Somma Lombardo (con gli amici del Ticino). Ai Mulini di Gurone il tuffo tradizionale nell’Olona "come ogni anno – ha spiegato Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese- ha dato un messaggio chiaro: vogliamo che le acque dei nostri fiumi diventino pulite, come richiede l’Unione Europea". Un traguardo da raggiungere, come ha ricordato Lorenzo Baio, responsabile settore acqua di Legambiente Lombardia: "Anche quest’anno molti fiumi o torrenti lombardi non raggiungeranno lo stato di qualità come richiesto dalla Direttiva Europea sulle Acque. Troppo pochi i passi avanti fatti dai sistemi di fognatura, collettamento e depurazione e di riqualificazione territoriale". R.F.