Tuffo fatale nel Ticino Muore quindicenne ripescato in fin di vita

di Stefano Zanette

ZERBOLÒ (Pavia)

Un pomeriggio finito in tragedia nelle acque del Ticino. Un ragazzino di soli 15 anni, italiano residente a Motta Visconti (Milano) e che frequentava l’Itis Cardano a Pavia, è morto ieri sera all’ospedale di Bergamo, dov’era stato trasportato con l’elisoccorso nel tentativo di salvargli la vita. Era insieme ad altri due ragazzini sulla spiaggia detta dell’ex-colonia, nel territorio comunale di Zerbolò, sulla sponda destra del fiume dopo il bosco Negri.

I tre amici hanno deciso di fare il bagno, senza rispettare il divieto di balneazione. I soccorsi sono stati attivati dalla stessa spiaggia poco prima delle 17, quando i due amici sono tornati a riva mentre il quindicenne si è trovato in difficoltà in acqua. Sul posto è arrivata in brevissimo tempo l’imbarcazione dei vigili del fuoco con i sommozzatori, che sono riusciti a rintracciare in breve il ragazzino e a tirarlo fuori dall’acqua ancora vivo ma già privo di conoscenza. Nel frattempo è arrivato sul posto l’elisoccorso che dalla centrale operativa di Areu era stato fatto decollare da Como e sul quale è stata quindi caricata col verricello la barella con il quindicenne, trasportato all’ospedale di Bergamo in condizioni disperate. È stata tentata anche la circolazione extracorporea (Ecmo) ma ogni sforzo è risultato vano e in serata è stato constatato il decesso, mentre i carabinieri ancora stavano cercando di rintracciare i genitori per informarli della tragedia.

Il secondo morto in pochi giorni nei fiumi lombardi, dopo il diciottenne di origini egiziane che il 2 giugno ha perso la vita nell’Oglio, in una zona di Calcio nella Bassa Bergamasca. Anche in quel caso un pomeriggio tra amici sul fiume che è finito in tragedia.