"Truffatori in azione. Anziani state in guardia"

Allarme truffatori, di nuovo in azione, pronti a sfruttare il periodo natalizio per mettere a segno i loro colpi, vittime soprattutto gli anziani. Dunque fondamentale mettere in pratica i consigli delle forze dell’ordine impegnate in incontri con i cittadini proprio per metterli in guardia dagli specialisti del raggiro. Nei giorni scorsi alcuni episodi sono stati segnalati a Jerago con Orago, a renderlo noto il sindaco Emilio Aliverti, che ha affidato ai social un avviso sulla presenza di "meschini truffatori che provano a entrare nelle case dei nostri anziani", quindi l’appello "Mai far entrare sconosciuti in casa. Ricordatelo ai vostri genitori, ai vostri vicini, ai vostri cari". Il copione è noto: "I truffatori si fingono tecnici dell’acqua, con la scusa dell’oro da mettere in frigorifero". E stanno anche utilizzando sostanze in grado di stordire le vittime. I carabinieri sono stati allertati. R.F.