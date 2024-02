"Truffa del falso medico ad Angera: cittadini in allerta contro richieste di denaro per il pronto soccorso"

Attenzione alla truffa del falso medico. E’ segnalata ad Angera la presenza di un individuo che si presenta alla porta di casa come "medico" e chiede soldi per sostenere il pronto soccorso. Ne ha dato l’altro giorno comunicazione l’Amministrazione comunale invitando i cittadini, soprattutto gli anziani che più facilmente possono essere tratti in inganno dal truffatore, a stare in guardia. Pertanto dal comune si fa presente che questa persona non è per nessun motivo incaricata di raccogliere fondi e quindi l’invito è di segnalare con tempestività eventuali movimenti sospetti.

Purtroppo gli specialisti del raggiro hanno fantasia, dopo i falsi tecnici, agenti della Polizia locale e carabinieri e operatori sanitari che in questo caso chiedono alla vittima della truffa soldi al telefono per pagare le cure in ospedale di parenti ricoverati, ora in circolazione c’è il falso medico che cerca fondi per sostenere il pronto soccorso. Un solo consiglio: non aprire la porta di casa. Nel frattempo ad Angera sarà potenziato il Controllo di vicinato che sarà esteso in altre zone del territorio comunale.