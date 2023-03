Ragazzi litigano con la capotreno e fanno pipì nel vagone: carrozza chiusa

un treno

Momenti di paura questa mattina su un treno partito dall’aeroporto di Malpensa e diretto a Milano Centrale. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, che erano a bordo del convoglio, una carrozza è stata chiusa dopo che alcuni ragazzi hanno orinato all’interno del vagone. I giovani si sarebbero così “vendicati” della capotreno, con la quale avevano discusso per motivi al momento ancora da ricostruire.

La dipendente di Trenord, dopo il vandalismo, è stata costretta a chiudere la carrozza, ovviamente inagibile. Il gruppo di autori del raid si è dileguato, forse scendendo alla stazione di Busto Arsizio. Ad alcuni dei pendolari, costretti a stiparsi negli altri vagoni, la capotreno avrebbe detto di aver dovuto “scegliere se affrontarli e rischiare per la sua incolumità” o limitare i danni con la chiusura della carrozza.

All'arrivo della corsa a Milano la capotreno si recherà al posto di polizia per fare denuncia. Uno dei passeggeri – sono sempre alcuni testimoni a dirlo – ha avuto un malore per la troppa calca, riprendendosi in qualche minuto.