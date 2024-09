Tre film a sfondo scientifico commentati dagli esperti

Al via oggi la rassegna Cinescience, organizzata dal Centro di Ricerca in Neuroscienze dell’Università degli Studi dell’Insubria, nell’ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. In cartellone tre film a sfondo scientifico, introdotti e commentati da esperti del settore, che saranno proiettati con inizio alle 20,45 a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in via Magenta 70. Questa sera è in programma alle 20,45 “Si può fare“, di G. Manfredonia, commedia delicata sull’esperienza delle cooperative sociali dopo la legge Basaglia. Il film sarà introdotto da Thomas Emmenegger, psichiatra e psicoterapeuta, presidente dell’impresa sociale e culturale Olinda. Gli altri film proposti sono, domani sera, “Philadelphia“, di J. Demme, storia che ha contribuito profondamente a scalzare pregiudizi e intolleranza verso gli omosessuali e i malati di Aids, sarà introdotto da Daniela Dalla Gasperina, Prof. Associato di Malattie Infettive dell’Insubria. Terzo film, venerdì 27 settembre, “Il diritto di contare“, di T. Melfi, che racconta di tre scienziate afroamericane impegnate negli anni Sessanta nei programmi spaziali della NASA che si fanno largo con coraggio tra discriminazioni, a introdurre Barbara Pozzo, Prof. Ordinario di Diritto Comparato All’Insubria. R.F.