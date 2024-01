Travolta lungo la via Emilia. Muore in ospedale a 60 anni

Avrebbe compiuto i 60 anni proprio oggi. Maria Filia, originaria della Sardegna, nata a Uri in provincia di Sassari ma da anni residente a Casteggio, è morta all’ospedale di Voghera per le gravi conseguenze riportate nella serata di sabato, investita mentre attraversava la via Emilia a Torricella Verzate da una Nissan Juke guidata da una quasi coetanea, una sessantunenne residente a Broni. La stessa automobilista, che si è fermata a bordo strada, ha attivato i soccorsi, sul posto in codice rosso per le gravissime condizioni della vittima sia con l’ambulanza sia con l’automedica con rianimatore a bordo. La donna investita è infatti stata trovata già priva di sensi, a lungo rianimata sul posto e poi trasportata con l’ambulanza della Croce Rossa di Stradella in codice rosso all’ospedale di Voghera, dove però poche ore dopo ne è stato constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Stradella, che hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, con l’iniziale ipotesi di lesioni personali colpose gravi o gravissime che si è poi tramutata in omicidio stradale colposo. Erano circa le 20.30 e, oltre al buio, la visibilità in quel momento era peggiorata anche dalla pioggia che stava cadendo da tutta la giornata, creando pozzanghere con i conseguenti pericolosi riflessi. L’automobilista al volante della Nissan Juke non avrebbe visto la donna in attraversamento sulla sempre trafficata Statale, in un punto dove non risulta la presenza di strisce pedonali.

Stefano Zanette