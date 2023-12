Trasporto bus. Parte l’esposto del sindaco

Il sindaco Domenico Finiguerra ha depositato un esposto al nuovo prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, per illustrare la grave situazione di disagio ed i disservizi patiti dai pendolari, soprattutto dagli studenti utenti della linea Z559 gestita da Stav Autolinee. Un esposto che segue numerose altre iniziative che non hanno sinora sortito alcun effetto. "Ho rappresentato i disservizi, i ritardi, le soppressioni ed i sovraffollamenti degli autobus che si verificano puntualmente sulla linea Z559 e che non si possono continuare ad accettare – osserva Finiguerra –. Ricevo quasi quotidianamente segnalazioni da parte di studenti, famiglie e lavoratori che lamentano gli enormi disagi dovuti all’assenza o all’incertezza di un servizio pubblico essenziale, con enormi ricadute sull’attività di studio, lavorativa e sull’organizzazione delle vite familiari che vengono fortemente condizionate dalla, necessità sempre più frequente, di accompagnare figli a scuola per evitare ritardi e assenze".

"È assurdo – dice ancora il sindaco – che in questi tempi, in cui le istituzioni rivolgono quotidianamente appelli ai cittadini o addirittura li obbligano di fatto ad utilizzare il trasporto pubblico, le stesse istituzioni non siano però in grado di garantire un trasporto pubblico locale civile ed efficiente. Non dimentichiamo infatti che ai gravi disservizi delle linee Stav si aggiungono anche le quotidiane odissee che i pendolari passano sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, che recentemente si è guadagnata la fama di linea peggiore di Lombardia e tra le dieci peggiori d’Italia".