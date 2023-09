Tragedia in Val Camonica Scalatore precipita e muore

SONICO (Brescia)

Tragedia in montagna ieri mattina sui monti sopra Sonico. La vittima è Luca Capelli (nella foto), scalatore esperto di Almenno San Salvatore, nella Bergamasca. Il trentenne, che si trovava in compagnia di altri sportivi, ha fatto un volo di almeno cento metri, precipitando in un canalone. L’allarme è scattato attorno alle 11.40, mentre l’alpinista si trovava nella zona del Corno delle Granate, un punto particolarmente impervio nella zona del Lago Verde, che separa la conca del Baitone dalla Val Malga di Sonico. A intervenire, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Edolo e i colleghi della V Delegazione del Soccorso Alpino e Speleologico Bresciano.

Secondo la prima ricostruzione, Capelli era in fase di discesa. Si stava cioè calando dal terzo campanile delle Granate con un compagno di cordata, quando qualcosa è andato storto ed è precipitato. È stato l’amico a scendere fino alla base del campanile e poi chiedere aiuto al rifugio Tonolini. Da lì è partita la richiesta di soccorso inoltrata al 112, che sul luogo ha inviato i soccorritori titolati ad intervenire in area impervia e l’eliambulanza del 118 dell’Elitrento con un tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Quando Capelli è stato recuperato tramite il verricello, era già deceduto per le lesioni riportate nella caduta. L’elicottero lo ha portato a Sonico, dove la salma è stata affidata ai familiari.

"In questo momento non posso che esprimere il mio dolore e quello della comunità di Sonico per quanto accaduto sui nostri monti – dice il sindaco Gian Battista Pasquini – La montagna è bellissima ma sa essere dura. Un pensiero va a questo giovane e alla sua famiglia".

Ieri gli interventi di soccorso in montagna sono stati diversi. Alle 16.45 a Breno, lungo il sentiero 18, un uomo è scivolato mentre camminava. Anche in questo caso sono intervenuti l’eliambulanza e il Soccorso Alpino e Speleologico della V Delegazione bresciana. L’escursionista, elitrasportato in ospedale, non ha riportato lesioni gravi. Altro intervento a Bienno, alle 13.41, in una zona impervia dove un uomo è rimasto ferito. È stato portato alla Clinica Poliambulanza. Non è in pericolo di vita.

