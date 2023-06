“Tra Ville e Giardini” Runner e ciclisti all’appello Un week-end di sport

di Lorenzo Crespi

Sarà un anticipo d’estate davvero ricco di eventi il prossimo fine settimana tra Varese e dintorni: al centro lo sport. Si parte venerdì 16 giugno con la decima edizione di "Tra Ville e Giardini", appuntamento podistico promosso dall’Asd Runner Varese. Come da tradizione la gara si terrà in orario serale, con la partenza prevista per le 20. Due i percorsi: quello competitivo da 11,850 km e quello non competitivo da 7,8 km. Entrambi gli itinerari sono stati rivisti e adattati, ma sono confermati i passaggi nei giardini delle ville rappresentative della città.

Nel percorso breve è previsto il transito dalle Ville Ponti, mentre nel percorso lungo ci sarà anche un passaggio da Villa Panza. Il minigiro per i bambini sarà invece svolto interamente all’interno dei Giardini Estensi. Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno sarà invece Cittiglio protagonista, con due giorni di eventi dedicati al ciclismo che prenderanno il via sabato mattina con stand, esposizione di bici e maglie storiche e le foto di Roberto Bettini. Al pomeriggio spazio ad una prova di gimkana per la categoria Giovanissimi e in serata una sfilata di moda. Domenica mattina l’evento clou, la "Varese Van Vlaanderen", manifestazione amatoriale non competitiva che si ispira alle gare delle Fiandre, con partenza libera tra le 7.30 e le 9. Tre i percorsi su strada di 57, 94 e 121 km, disegnati sui "muri dell’Alto Varesotto, ovvero salite con pendenze particolarmente importanti, e un percorso gravel di 60 km percorribile anche in e-bike o mountain bike. Sempre domenica si terrà anche il terzo raduno nazionale dei ciclisti panathleti organizzato dal Panathlon. A Varese invece il fine settimana sarà all’insegna dei motori, con la terza edizione di "Varese ti mette in moto" presso l’Ippodromo delle Bettole. Sabato e domenica la struttura si trasformerà in un enorme parco giochi all’aperto con esposizioni di moto, test ride, corsi guida di flat track e di maxi-enduro, scuola moto per bambini e per adulti al primo approccio con la moto. L’accesso all’evento è gratuito e si potrà anche visitare un villaggio dello sport con le società varesine e una mostra con gli scatti di Gigi Soldano, fotografo della MotoGp e di Valentino Rossi.