“Tra Sacro e Sacro Monte”. Ospite una coppia di big

"Tra Sacro e Sacro Monte" compie 15 anni e festeggia con un programma prestigioso che si snoderà lungo tutto il mese di luglio. "È un’edizione che parte dal tema del ricordo, che non è nostalgia, ma omaggio ad alcuni testi e artisti che hanno fatto grande la storia del teatro italiano e del festival", spiega il direttore artistico Andrea Chiodi che torna indietro a quel luglio del 2010 in cui alcune tra le attrici più importanti della scena italiana accettarono la sfida di partecipare alla prima edizione. "Tra loro Lucilla Morlacchi, Piera Degli Esposti e Franca Nuti: desidero, per questa edizione, ricordare quelle grandi interpreti attraverso tre esperienze drammaturgiche molto diverse e voci nuove". Sarà Laura Marinoni ad aprire la rassegna giovedì 4 luglio con "Matteo, il Vangelo", ricordando Morlacchi proprio col testo che diede il via al festival. Poi toccherà ad Andrea Chiodi stesso, attraverso i versi di Dante, ricordare Piera Degli Esposti, sua grande maestra, l’11 luglio alle 21 insieme a Ferdinando Baroffio ne "I tre custodi nella Divina Commedia". Il 18 luglio, alle 21, sarà la volta dei "Dialoghi delle Carmelitane" di Bernanos, un omaggio a Franca Nuti. Il 22 luglio il nome più atteso: a Varese arriverà Toni Servillo, uno degli attori più acclamati da pubblico e critica, che omaggerà Giovanni Testori e Renato Guttuso con il testo "Sotto i cieli di Varese". Lo spettacolo, a differenza degli altri, non si svolgerà alla XIV cappella del Sacro Monte ma ai Giardini Estensi, per coinvolgere ancora di più la città. La rassegna si chiude poi il 25 luglio, alle 21, con un artista amatissimo dal territorio che più volte ha espresso il desiderio di essere presente nel palinsesto: Davide Van de Sfroos, anche lui con un omaggio ad un grande artista come Bob Dylan.L.C.