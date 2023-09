"Torniamo a piantare un albero per ogni nato"

Una mozione per chiedere il rilancio della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato o bambino adottato in paese. Lega, Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano portano in consiglio comunale la discussione con il capogruppo Massimo Cozzi, che parla di "mozione di assoluto buonsenso" e si augura "unanimità dei consensi". "La legge n. 113 del 29 gennaio 1992 istituì l’obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento - spiega l’ex sindaco nella mozione -. I comuni avrebbero dovuto provvedere, entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale, ma pochi lo fecero. Perciò si adottò un nuovo provvedimento con la legge n. 10 del 2013 che ha limitato l’obbligo di piantumazione solo ai comuni con popolazione sopra i 15mila abitanti, mentre è stato esteso anche nei confronti dei minori adottati". Il 2019 fu l’ultimo anno in cui questa iniziativa fu fatta a Nerviano con 113 piante messe a dimora nel "Parco della Memoria". Ch.S.