Torna la fiera tra cultura arte e sapori

Un’occasione per valorizzare il territorio. È la 112° fiera di San Majolo a Robecco sul Naviglio presentata l’altra sera nella sala consiliare. Si comincia quest’oggi alle 21, con la presentazione del libro di Alessandro Grittini presso la biblioteca comunale, intitolato Costellazione Kurt. Martedì si terrà l’inaugurazione della fiera dalle 16.15 in avanti con la navigazione sul Naviglio Grande, la processione e l’inaugurazione ufficiale della fiera. Un’iniziativa in collaborazione con la Pro loco che continuerà il primo maggio portando i turisti a visitare le ville durante tutta la giornata.

Mercoledì primo maggio sarà quello dedicato alla fiera vera e propria.

Graziano Masperi