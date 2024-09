Torna la Corsa della Speranza, tutti in marcia nel nome di Bianca

Torna domenica 6 ottobre l’appuntamento con la "Corsa della Speranza" giunta alla sua 4ª edizione e Busto Arsizio si tingerà ancora una volta di verde e rosa, i colori del fiore di Bianca. Come ogni anno Fondazione Bianca Garavaglia invita tutti a raccolta: famiglie, gruppi, scuole, aziende, sportivi e non per realizzare una vera e propria marcia a sostegno dei bambini e dei ragazzi malati di tumore. Lo scopo sarà quello di sensibilizzare sul tema dell’oncologia pediatrica e raccogliere fondi a favore del progetto "La Casa del fiore, la Casa Vacanze che la Fondazione sta realizzando a Lesa, sul Lago Maggiore attrezzata per ospitare i piccoli pazienti in cura presso il reparto pediatrico dell’Istituto Tumori di Milano. Al momento gli iscritti sono già oltre 1000, tra cui molti gruppi, ma le organizzatrici, Franca e Claudia Garavaglia e Stefania Maino puntano ai 1500 e oltre. La partenza è prevista per le 10,30 all’ingresso del Parco del Museo del Tessile. R.F.