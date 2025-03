Torna il premio Mario Merlo. Borse di studio per gli studenti sul tema della sicurezza

Per più di trent’anni è stato presidente di Anps, l’Associazione nazionale della Polizia di Stato di Varese. È una figura importante quella di Mario Merlo per la Polizia varesina. In sua memoria la stessa associazione insieme alla famiglia ha promosso una borsa di studio, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa è stata presentata ieri alla presenza del questore Carlo Mazza e degli organizzatori.

Il concorso si rivolge ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza e dei soci di Anps delle sezioni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino. L’obiettivo è quello di promuovere il tema della sicurezza nell’educazione scolastica e universitaria. In palio tre assegni del valore di 800, 1.000 e 1.200 euro, che saranno assegnati rispettivamente ai migliori elaborati realizzati dagli studenti delle scuole medie, superiori e delle università. Gli alunni delle medie dovranno realizzare un disegno sul tema “città sicura”, che verrà declinato anche dagli universitari ma con una forma diversa, ovvero attraverso la realizzazione di un breve video. I ragazzi delle superiori sono chiamati invece a presentare un elaborato scritto, con un testo di massimo 1.500 battute sul tema dell’utilizzo dei social e delle fake news in relazione all’attività di pubblica sicurezza.

Le iscrizioni si chiudono il prossimo 16 marzo. I tre vincitori verranno premiati giovedì 10 aprile, durante la cerimonia in occasione del 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si terrà presso le Ville Ponti di Varese.