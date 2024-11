Torna “Domeniche ai Musei”. Un viaggio multisensoriale tra luoghi magici e opere d’arte

Domenica prendono avvio i nuovi appuntamenti della tradizionale rassegna “Domeniche ai Musei”, incontri dedicati ad adulti e famiglie con i bambini. Per due domeniche al mese, fino a settembre 2025 i Musei Civici offrono al pubblico la possibilità di partecipare a incontri tematici di approfondimento della collezione museale, progettati e svolti a cura dei Servizi educativi museali.

Si comincia dunque questa domenica alle 16,30 a Palazzo Marliani Cicogna alla scoperta dei grandi artisti bustocchi con “Un pomeriggio con Biagio Bellotti”. "Riprende la programmazione dedicata alla scoperta dei luoghi di cultura cittadini e delle opere d’arte e dei manufatti in questi custoditi – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli - Viaggi guidati nella bellezza e nella storia in un percorso di approfondimento attraverso un linguaggio reso comprensibile a tutti, grazie alla professionalità degli operatori didattici a cui affidiamo la guida". In ogni Museo sarà proposto un tema che sarà il filo conduttore di uno speciale viaggio nelle collezioni civiche, in diverse tappe. In particolare: presso il Museo del Tessile e della Tradizione industriale ogni appuntamento offrirà la possibilità di conoscere la storia tessile locale attraverso la valorizzazione di uno dei cinque sensi: profumi e sapori legati alla tradizione tessile, suoni di fabbrica, ma anche proiezioni in realtà aumentata da osservare e oggetti e stoffe da toccare con mano, per un viaggio multisensoriale nel mondo tessile. Presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna si farà la conoscenza, in ordine cronologico, di alcuni dei maggiori artisti originari di Busto Arsizio che hanno visto la loro fama estendersi ben oltre i confini cittadini.

Non mancheranno infine le attese Giocomerende dedicate alle famiglie con bambini, che si svolgeranno alternativamente in uno dei due musei cittadini.