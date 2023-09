Torna all'asta la ex piscina di Nerviano per 531mila euro

Seconda asta per l’area della ex piscina di Nerviano. La prima, il 27 giugno, non ha suscitato alcun interesse. Al momento non ci sono compratori per il complesso di via De Gasperi 13, sulla provinciale 109. La nuova procedura di vendita scadrà a mezzanotte del 2 ottobre. Base d’asta a 708mila euro, offerta minima di 531 mila. La base d’asta precedente era di 885mila euro con offerta minima a 663mila.

La piscina di Nerviano è stata per anni uno degli impianti storici del Legnanese, ma è stata abbandonata dopo che sono sorte complicazioni legate alla manutenzione dello stabile. L’immobile è di proprietà privata, ancora ben messo; occupa un’area da 8.500 metri quadrati che comprende il complesso sportivo da 2.095 mq, con una piscina 25 per 12,5 metri e una più piccola da 12,5 per 5, ma anche una palestra per body building, una palestra pre-natatoria, quattro spogliatoi maschili e tre femminili, i locali della direzione, la segreteria, un guardaroba, l’ingresso e un locale medico.

Per l’impianto si potebbe aprire un nuovo capitolo: il Pgt classifica gli 8mila metri quadri come area per servizi e spazi pubblici e di interesse pubblico o generale; è consentito l’insediamento di attività commerciali complementari. Ch.S.