Tiro con l’arco a cavallo Quattro titoli per il team

La squadra saronnese di tiro con l’arco a cavallo, che si allena nella Francesina, continua a portare in campo passione e risultati. Dopo le trasferte di Barcellona, Pomaz in Ungheria, Rocca Sinibalda e Alfiano Natta, gli arcieri saronnesi non potevano mancare all’appuntamento organizzato al centro equestre di Altipiani di Arcinazzo. E così la squadra si è presentata con nove atleti all’appuntamento più importante della stagione agonistica a livello nazionale. La gara è stata ricca di emozioni e gli atleti della Francesina, sotto la guida di Frédérik Durand, hanno conquistato ben quattro titoli nazionali in altrettante specialità alle quali hanno partecipato: galoppo senior, galoppo junior, trotto senior e trotto junior. Silvia Fagioli, in sella a Pilar, si è confermata campionessa italiana di tiro con l’arco a cavallo, questa volta nella categoria galoppo senior, superando la campionessa in carica Maddalena Crocetti; a completare il podio Alessandro De Santis, un altro promettente atleta della Francesina. Silvia Fagioli ha suggellato il titolo di campionessa nazionale, realizzando i migliori punteggi assoluti in entrambe le specialità Tower 90 e Raid 233.