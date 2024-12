Terrore a Cantalupo. Auto fuori controllo sul marciapiedi affollato

Momenti di terrore a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, sabato sera. Un’auto è improvvisamente uscita di strada mentre attraversava il centro abitato, finendo sul marciapiede dove si trovavano diverse persone. L’incidente, in una zona particolarmente frequentata, ha suscitato grande apprensione. Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Legnano per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi. Nonostante il pericolo e lo spavento, nessuno è rimasto ferito. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Un episodio che riporta nel mirino l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in aree densamente popolate, dove il rischio per pedoni e automobilisti può rivelarsi drammaticamente alto.