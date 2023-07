Tentano di rubare in chiesa escono con le caramelle

Pensavano di avere progettato il colpo grosso della vita ma alla fine si sono dovuti accontentare di... qualche caramella rubata al bar. Per un bottino così misero hanno però messo a soqquadro mezza chiesa. I “soliti ignoti“ che alcuni giorni fa sono entrati nella parrocchia di San Giovanni Battista, alla Cassina Ferrara, se la sono infatti presa prima con le cassette dove vengono raccolte le offerte dei parrocchiani, che sono state forzate. Quindi hanno cercato, senza peraltro trovarlo, qualcosa da rubare in sacrestia. Ultima tappa in oratorio, dove hanno puntato alla cassa del bar. Ma anche in quest’ultima escursione sono rimasti a mani quasi vuote: solo qualche monetina e poche caramelle. Ben più consistenti i danni procurati, fra porte danneggiate e cassette delle offerte da sostituire o riparare.