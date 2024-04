Tecnologie nella scuola: workshop al Tosi

Sempre attento all’innovazione l’Ite Enrico Tosi di Busto Arsizio da venerdì a domenica ospiterà un’iniziativa di particolare rilevanza nel campo educativo denominata "Domani è adesso". Un evento che vuole offrire un’occasione significativa di apprendimento e scambio per l’intera comunità scolastica, con l’obiettivo di esplorare e approfondire l’impiego delle nuove tecnologie nella scuola, affiancate da strategie e metodologie vincenti. Durante i tre giorni saranno promossi una serie di workshop dedicati a dirigenti scolastici personale amministrativo, docenti e laboratori didattici aperti agli studenti del territorio.

Per i dirigenti è stato organizzato il workshop "Sostenibilità, inclusione e superamento del gender gap: strategie per i dirigenti scolastici innovatori". L’incontro si terrà nel pomeriggio di venerdì presso Reti Spa a Busto Arsizio e sarà condotto da qualificati professionisti del settore. Da sottolineare che sono ben 35 le attività formative di diverso genere organizzate per i docenti. Per gli studenti invece saranno proposti laboratori di dibattito, fake hunters, sfide digitali, gare a squadre tra le classi degli istituti superiori. L’evento di chiusura è fissato per domenica 14 aprile dalle 9 alle 13 presso l’Aula magna del Tosi con spettacoli di vario genere, dove gli studenti avranno spazio per mostrare i loro talenti. L’invito che l’ITE Tosi lancia dalla pagina social è chiaro " aiutateci a diffondere l’innovazione nell’apprendimento! " perché "Domani è adesso"!

Rosella Formenti