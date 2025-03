Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame, il 29 marzo l’intitolazione

Il Teatro Sociale di Luino è da poco diventato di proprietà comunale e l’amministrazione lo ribattezzerà Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame. Il prossimo 29 marzo è in programma la cerimonia per l’intitolazione ufficiale. A partire dalle 21 andrà in scena uno spettacolo teatrale aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero. La serata vedrà la partecipazione di Marina De Juli, Jacopo Fo, Mattea Fo e Flavio Sala. Dopo i saluti istituzionali sarà presentata l’opera Io amo l’Italia di e con Sofja Zobina. "Con la vittoria del Premio Nobel per la letteratura - commenta il sindaco di Luino Enrico Bianchi - Dario Fo ha portato il nome di questo territorio, insieme alla sua arte ovviamente, alla ribalta internazionale. Nostra intenzione è che oggi, il Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame diventi un luogo di ispirazione per le nuove leve artistiche nel segno dell’arte e dell’impegno civile".

L.C.