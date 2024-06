Teatro, musica, comicità. Festival Terre Insubri un’estate da applausi

L’edizione è la numero 18 e gli spettacoli in programma sono 20, sparsi in quasi altrettante location dell’Insubria, tra le province di Varese, Verbano Cusio Ossola, Como e Milano. Il Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri ha costruito anche per quest’estate un cartellone ricco e variegato, in cui le proposte sono quasi tutte gratuite. Ad illustrare il programma 2024 è stato l’ideatore e direttore artistico, l’attore luinese Francesco Pellicini. Sede della presentazione la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, che patrocina e sostiene il festival insieme a Regione Lombardia, Camera di Commercio di Varese e venti amministrazioni comunali.

La manifestazione culturale, giunta alla "maggiore età", è ormai diventata un classico delle estati insubri, riuscendo a crescere e confermarsi con successo anno dopo anno. Uno dei segreti è la varietà di generi di scena: dal teatro canzone alla comicità, dal concerto al teatro comico di strada e poi ancora dalla presentazione di libri al teatro di prosa. "Questo perché – afferma il direttore artistico Francesco Pellicini – occorre sempre venire incontro alle esigenze del pubblico diversificando gli eventi in funzione della sensibilità del territorio di riferimento". Il festival prende il via questa sera alle ore 21 alla Sala Pro di Busto Arsizio. In programma c’è il recital "Ciao Nanni", un omaggio a Nanni Svampa con lo stesso Pellicini insieme a Luca Maciacchini, che è stato chitarrista del cantante milanese, e Fazio Armellini. Nel cartellone (tutte le date sono sul sito festivalcomicita.it) spiccano alcuni nomi in particolare, come quello dei Legnanesi, che saranno in scena il 10 giugno al Teatro Sociale di Luino con "Guai a chi ruba". Il 14 al Maga di Gallarate concerto della Treves Blues Band per festeggiare mezzo secolo di blues del celebre "Puma di Lambrate" Fabio Treves. Il 18 luglio a Olgiate Comasco, e in replica il 30 agosto a Legnano, andrà in scena lo spettacolo "Di Franca in Franca - la comicità è donna", dedicato a Franca Rame e Franca Valeri, per sorridere ma al tempo stesso riflettere sulla condizione femminile. Tra gli artisti omaggio a Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Lucio Battisti ed Ennio Morricone. Infine tra i protagonisti in cartellone altri nomi noti dello spettacolo e della letteratura come Cochi Ponzoni e Andrea Vitali.

Lorenzo Crespi