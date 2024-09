Teatro e musica al femminile. Torna “Parola di Donna“ tra educazione e ambiente

L’edizione del 2023 era saltata per difficoltà organizzative. Quest’anno invece torna per la quinta volta “Parola di Donna“, rassegna culturale al femminile che, attraverso teatro e musica, vuole accendere un riflettore sui temi che vedono la donna al centro, dalla famiglia all’amore fino alla realizzazione personale, l’educazione, l’ambiente e il sociale. A proporre l’iniziativa è l’associazione Lighea, con Franca De Monti nel ruolo di direttrice artistica. Al suo fianco un energetico team artistico e organizzativo, ovviamente tutto in rosa, di cui fanno parte l’artista circense Francesca Alberti, l’attrice e cantante Cristina Barzi, la scrittrice e drammaturga Daniela Morelli e la regista lirica Alessandra Premoli.

La proposta per il 2024 è stata presentata in Comune alla presenza dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. Sono sei in totale gli appuntamenti in cartellone a Palazzo Estense, a partire dalla data inaugurale di venerdì 27 settembre. Alle 20.30 Arianna Scommegna porterà in scena “Potevo essere io“ di Renata Ciaravino. Lo spettacolo è dedicato alla storia di due bambini cresciuti nello stesso cortile, ma con esiti di vita molto diversi. Lunedì 21 ottobre alle 20.30 ci sarà un concerto di Rita Marcotulli che dialogherà con Pietro Pirelli. Sabato 26 ottobre alle 20.30 andrà in scena “Mobbing Dick“ con Caroline Pagani. Venerdì 15 novembre alle 17.30 si terrà una conversazione con Alessandra Kustermann, che presenterà il suo progetto Cascina Ri-nascita, una struttura per accogliere donne vittime di violenza a Milano. Sabato 23 novembre alle 20.30 la voce di Iaia Forte con “Istantanee“ e a chiudere sabato 30 allo stesso orario “La Pianessa“ con Lucia Poli: un omaggio ad Alberto Savinio con Marco Scolastra al pianoforte.

Lorenzo Crespi