Tagli alla Collodi, via una sezione. Mamme e papà sul piede di guerra: "Non vogliamo classi pollaio"

Anche a Busto Arsizio genitori in allarme, come in altri comuni del territorio, per il rischio che la scuola dell’infanzia Collodi (che fa parte dell’Istituto Comprensivo De Amicis), possa perdere una sezione e per questo si stanno mobilitando. Le classi, dal prossimo anno, passerebbero da cinque a quattro non per problemi legati al numero degli iscritti ma per una questione di risorse.

Spiegano dal Comitato Genitori che ha preparato una lettera da inviare al Provveditore: "La dirigente ci ha spiegato che c’è un problema di budget, si perderebbero quindi due maestre e si formerebbero classi da 28, diverse rispetto a quelle attuali ma noi non vogliamo classi pollaio. Inoltre per i bambini la continuità è importante, la prosecuzione del percorso con le loro insegnanti è fondamentale".

Proseguono i genitori: "Vogliamo far rilevare che il numero di bambini, nella nostra scuola è in crescita, ci sono 105 iscritti, in aumento rispetto ai 98 attuali, e vogliono lasciarci con quattro sezioni ? Non è accettabile, il taglio di una sezione e di due maestre è assurdo".

All’esterno dell’asilo ci sono gli striscioni appesi dai genitori chiari i messaggi, "No a classi pollaio", "Tagliare una classe è tagliare il futuro", "La Collodi non si tocca".

Dice una mamma. "A Casorate Sempione la mobilitazione dei genitori ha evitato la riduzione delle sezioni, seguiamo il loro esempio". La mobilitazione continua: pronta la lettera per l’Ufficio scolastico provinciale ed è stata avviata la raccolta firme per mantenere cinque sezioni.