Dal Canton Ticino alle città italiane, gli svizzeri comprano ville al confine: Varesotto ‘terra di conquista’

Varese – Il Varesotto si conferma un territorio con opportunità interessanti per chi desidera acquistare casa o fare un investimento. E diventa sempre più “terra di conquista” per i vicini di casa svizzeri. Lo dice l’analisi Monitora di marzo 2025 realizzata da Fiaip Varese.

Nel quarto trimestre 2024 è aumentato il numero di transazioni normalizzate rispetto al trimestre precedente: 3702 invece di 2940. Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi si registra un sostanziale mantenimento dei valori, fatta eccezione solo per gli immobili di nuova costruzione e quelli ristrutturati. Per il 2025 le previsioni sono buone: un primo fattore positivo è dato dai tagli ai tassi d’interesse da parte della Bce, con l’orientamento dei clienti che si sta spostando verso l’acquisto delle abitazioni piuttosto che verso la locazione. A Varese città gli immobili di maggiore consistenza sono destinati alla prima casa, mentre i tagli più piccoli come mono e bilocali all’investimento finanziario nelle zone centrali o prossime agli ospedali.

Nei centri vicino al confine c’è invece un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni. A partire dal 2020 con l’aumento favorevole del cambio franco svizzero/euro i cittadini del Canton Ticino hanno iniziato ad interessarsi all’acquisto di immobili in territorio italiano in cui trascorrere gli anni della pensione.

La zona preferita è quella tra la Valceresio e Luino, dove riescono ad acquistare anche una villa singola per il costo che in Svizzera equivale ad un trilocale. “Numerose sono le richieste per immobili indipendenti o a schiera, o comunque dotati di giardino, area esterna privata o terrazzo”, spiega il vicepresidente di Fiaip Varese Mario Magnani.