Svago per minori: Patto tra Comune di Parabiago e Fondazione Rancilio

Un sodalizio di solidarietà a favore di ragazzi minori ospitati dalla comunità di Magnago. La Fondazione Antonietto Rancilio, ente del terzo settore, ha lo scopo di intervenire economicamente a sostegno di iniziative umanitarie, in ricordo di Antonietto Rancilio. Sono tante le iniziative già sostenute e realizzate dal 2020: tra queste l’attenzione ai ragazzi minori e fragili del territorio.

La collaborazione con il Comune è già stata avviata in tempo di pandemia e oggi prosegue con un progetto di grande rilevanza sociale proposto dal sindaco della città di Parabiago, Raffaele Cucchi: sostenere esperienze di svago e di socialità dei ragazzi minori affidati alle comunità per minori. "Spesso non si comprende che i minori affidati alle comunità non hanno l’opportunità di frequentare musei, andare al cinema o fare esperienze di svago al pari dei loro coetanei – spiega il sindaco Raffaele Cucchi –. Pertanto, come istituzione mi sento responsabile di cercare e pensare a nuove strade di implementazione dei servizi sociali e arrivare dove, ad oggi, i servizi non riescono a rispondere: creare reti territoriali è una di queste. La finalità della collaborazione con la Fondazione Antonietto Rancilio risponde proprio a questo percorso per poter dare a questi ragazzi le stesse opportunità che avrebbero vivendo in famiglia. Arricchire il loro panorama culturale e sociale è sicuramente una proposta di bellezza e valore educativo che rende una comunità più solidale e anche sostenibile socialmente". L’opportunità che Fondazione Antonietto Rancilio e il sindaco della Città di Parabiago intendono sostenere è rivolta ai ragazzi ospiti della comunità per minori di Magnago gestita dalla cooperativa sociale "Il Girotondo".

Christian Sormani